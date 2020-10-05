"مساء دي إم سي" يعرض تقريرا عن شاب مصاب بـ"الألبينو": نفسي أحقق حلمي

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ويقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا عن طالب مصري يُدعى عبدالرحمن علاء عبدالفتاح، طالب انتهى من مرحلة الثانوية العامة، مصاب بمرض الألبينو، وهو مرض ليس له علاج، ويجعل صاحبه لا يستطيع الخروج أو التعرض للشمس بأي شكل من الأشكال.

وقالت الإعلامية إيمان الحصري، إن عبدالرحمن تعرض لتنمر بشكل كبير خلال سنوات حياته، نتيجة إصابته بهذا المرض، ولكنه تعايش معه، ومازال لديه حلم يحتاج لتحقيقه، ويأمل أن تحققه له الدولة المصرية.

وظهر في التقرير عبدالرحمن علاء، تحدث عن نفسه قائلا إن لديه 18 عاما، ومصاب بمرض الألبينو، وهو مرض ليس له علاج يجبره بعدم الخروج نهائيا في الشمس أو التعرض لها، لأنه حال تعرضه لها يصاب بحروق شديدة في وجهه، والعديد من المضاعفات المختلفة.

وأضاف "علاء" في التقرير: "عمري 18 سنة معظم السنوات كنت أقضي تلك في المنزل، ومكنتش بقدر أخرج كتير وبلس قبعة طول الوقت، وعانيت كثيرا من التنمر بصورة كبيرة من زملائي في المدرسة خلال الفترة الماضية، وتحديدا في سن صغره، وكنت ممنوع أخرج في الشارع بسبب ضوء الشمس والضعف البصري الشديد، الكتاب أصبح صديقي الوحيد، جبت 97.3%، ونفسي أدخل صيدلة أو علاج طبيعي".

وتابع: "نفسي من الدولة تقف معايا ويساعدوني أدخل الصيدلة أو العلاج الطبيعي لأنهم واقفين على ثلاث درجات".

وفي سياق آخر، تحدث والد عبدالرحمن علاء عبدالفتاح، قائلا إن نجله كان يعاني بشكل كبير من التنمر في صغره، والقراءة أصبحت هوايته الوحيدة وخلقت عنده حب العلم والاستطلاع، حيث إنه مُنع من الخروج في صغره، ومن ثم أدى ذلك منعه من الجلوس مع أصدقائه وزملاؤه.