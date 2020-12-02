بعد وفاة "الفكهاني" وقبله "بنزيما".. مسيرة رياضية أنهتها أزمة قلبية

على مدار تاريخ لعبة كرة القدم يتعرض اللاعبون إلى إصابات داخل المستطيل الأخضر قد تودي بحياتهم، وهناك بعض الحالات التي تحدث فجأة بين اللاعبين دون سابق إنذار، تسفر عن وفاة اللاعب على الفور، وهو ما حدث منذ بضع ساعات، خلال مباراة داخل إحدى الساعات الشعبية مساء أمس الثلاثاء.

سقط محمد الفكهاني، لاعب نادي بتروجيت واتحاد الشرطة المعتزل، مغشيًا عليه أثناء لعبه مباراة كرة قدم ودية، مع عدد من أصدقائه بمدينة بني سويف، حيث فوجئ المتواجدون بالملعب بمشهد اللاعب وهو يسقط دون سابق إنذار.

وتوفى "الفكهاني" بعد إصابته بتوقف عضلة القلب أثناء استعداده للمباراة مع أصدقائه، وخلال محاولات إنقاذه ونقله لأحد المستشفيات كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، حسبما قال توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية ورئيس نادي الشبان المسلمين، مضيفًا أن "الفكهاني" كان له مسيرة طيبة في كرة القدم حيث بدأ في نادي تليفونات بني سويف، وبعده إلى أندية الدوري الممتاز مثل بتروجيت واتحاد الشرطة، واعتزل بعدما أنهى مسيرته العام الماضي مع نادي الشبان المسلمين بدوري الدرجة الرابعة، ليتجه إلى إنشاء أكاديمية لتدريب براعم كرة القدم.

مشهد وفاة "الفكهاني"، أعاد إلى الأذهان ما حدث في يونيو 2016 للاعب محمد فاروق بنزيما، لاعب الاتحاد السكندري السابق، ونادي سيدي سالم الحالي، بعد سقوطه داخل أحد الملاعب في مباراة ودية مع أصدقائه بقرية "أبا البلد" التابعة لمركز بني مزار بالمنيا، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، ليفارق الحياة دون أن يكمل عامه الـ33، وقبل أن يستكمل مسيرته في لعبته المفضلة التي تألق فيها مع حرس الحدود والاتحاد السكندري.

عدد كبير من نجوم الكرة المصرية نعوا "بنزيما"، من بينهم النجم محمد النني، لاعب منتخب مصر وفريق "أرسنال" الإنجليزي، عبر حسابه على "تويتر" معلقًا "بخالص الحزن والأسى ننعى أسرة اللاعب محمد فاروق بنزيما مهاجم الاتحاد السكندرى السابق، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته يارب".