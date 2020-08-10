وفاة طبيب أثناء عمله بمستشفى نويبع المركزي إثر أزمة قلبية حادة

توفي الدكتور عصام أحمد عفيفي أخصائي الباطنة العامة بمستشفى نويبع المركزي، اليوم الاثنين إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال وجوده بسكن الأطباء بالمستشفى.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن الدكتور عصام أحمد عفيفي أخصائي الباطنة العامة بمستشفى نويبع المركزي، فاجأته أزمة قلبية حادة خلال وجوده بسكن الأطباء، وجرى نقله على الفور إلى المستشفى، وحاول الأطباء إنقاذه في العناية المركزة، وفشلت كافة المحاولات لإنقاذه.

ونعى وكيل وزارة الصحة الفقيد داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يمن على أهله وذويه بالصبر والسلوان.

وأشار إلى أن الدكتور عصام أحمد عفيفي من محافظة القليوبية، ويعمل بمحافظة جنوب سيناء منذ 10 سنوات.