اليوم.. انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة من أكاديمية الفنون

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، تنطلق اليوم، حملة الـ "16يوم" لمناهضة العنف ضد المرأة من داخل أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى والدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية.

وسوف تفتتح الفعاليات بمعرض للصور الفوتوغرافية من إعداد طلاب معاهد الأكاديمية وتحت إشراف الدكتورة ولاء محمد من المعهد العالى للفنون الشعبية والذى سوف يضم مجموعة كبيرة من الصور التى تناقش وتستعرض مختلف أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة داخل المجتمع.

يعقب ذلك ندوة بعنوان "المرأة والتراث"، للدكتورة نهلة إمام أستاذ الانثربولوجى بالأكاديمية، فيما تدير الدكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فسلفة الفن وعلومه بالمعهد العالى للنقد الفنى وعضو المجلس القومى للمرأة، ندوة بعنوان "المرأة تتصدى للعنف"، وذلك يوم الأحد الموافق 6 من ديسمبر الجارى.

وسوف يحاضر في الندوة كل من النائبة البرلمانية مايسة عطوة والنائبة البرلمانية هند رشاد، الكاتبة الصحفية نوال مصطفى والكاتبة الصحفية هبة باشا.

وسيشارك المجلس القومى للمرأة، بندوات توعوية لطلاب الأكاديمية وذلك يوم الاثنين الموافق 7 من ديسمبر الجارى، بعنوان "احمى نفسك"، من تقديم منى الغزالى المنسق الوطنى لمشروع العنف ضد المرأة، وأخرى بعنوان "اعرف حقك" للمستشار أحمد النجار، للتعريف بمواد قانون العقوبات الخاص بجميع أشكال العنف.

كذلك من المقرر عرض فيلم "بين بحرين"، وهو أحد الأفلام الهامة التى تناقش العديد من قضايا المرأة وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجارى.

وسوف تختتم الأكاديمية فعالياتها يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر من الجارى حيث يقدم المعهد العالى للسينما يوم توعوى كامل برؤية فنية حول ملف العنف ضد المرأة.

وقالت الدكتور غادة جبارة نائب رئيس الاكاديمية ورئيس مجلس إدارة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ، في تصريحات أن ما تتعرض له المرأة من عنف وانتهاكات هى قضية جديرة بالاهتمام وانطلاقها من أكاديمية الفنون فرصه هامة للتعريف بأنشطة الحملة وأهدافها فالمرأة تمثل قاطرة التنمية الثقافية. كما توجهت بالشكر للأستاذة الدكتورة مايا مرسى التى تتبنى الدفاع عن حقوق المرأة المصرية .

يذكر أن الحملة قد بدأت فعالياتها يوم 25 نوفمبر وسوف تستمر حتى 10 ديسمبر الجارى بكل مؤسسات الدولة و سوف تقام الفعاليات الخاصة بأكاديمية الفنون بقاعة ثروت عكاشة.