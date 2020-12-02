كيف يعيش مرضى الإيدز في ظل جائحة كورونا.. خبراء يجيبون

ما بين المطرقة والسندان، يعيش بعض الأشخاص في عصر انتشار جائحة الكورونا، وهم يحملون في دمائهم فيروس الإيدز الخطير.

برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم عبر فضائية "cbc" ناقش هذه المشكلة.

مستشار الأمم المتحدة: مرضى الإيدز يعيشون عصرهم الذهبي في مصر

الدكتورة سيمون سالم مستشار الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، أثنت على جهود وزارة الصحة في توزيع الأدوية، معتبرة أن هذه الفترة هي فترة ذهبية للمتعايشين مع المرض في مصر.

وأوضحت "سالم"، أنه المفترض أن يتلقى مريض الإيدز تعاملا بشكل طبيعي، وأنه من المفترض ألا يتعرضوا لأي وصمات وتمييز، مشددة على ضرورة حصولهم على العلاج بشكل دوري ووقائي.

وأشادت "سالم"، بتوفر الأدوية الخاصة بمرض الإيدز في فترة كورونا، مشيرة أن هناك بعض المتعايشين مع المرض ويحصلون على العلاج من الحكومة.

وأوضحت أن الأمم المتحدة تتوقع انتهاء الإيدز في 2030 كمرض يهدد الصحة العامة وليس كفيروس، مشيرة أن الفيروس سيظل موجودا، موضحة أنه حال تناول مريض الإيدز العلاج والتزم به سيعيش بشكل طبيعي ومن الممكن أن يعيش لفترة تصل لـ50 عاما.

وأشارت أن تناول الأدوية يساعد على تقليل الحمل الفيروسي والتحكم في الفيروس وأن ذلك قد يسبب عدم نقل الفيروس بنسبة تصل لـ96%.

مدير برنامج مكافحة الإيدز بوزارة الصحة: أعطينا المرضى علاجا لـ3 شهور لتقليل التعرض للمستشفيات

الدكتورة هبة السيد، المدير برنامج مكافحة الإيدز في وزارة الصحة، أكدت أنهم يقومون بالعمل مع مكاتب الأمم المتحدة واليونسيف ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ومكافحة فيروس الإيدز، وأن هذا التعاون لصالح المتعايشين مع الفيروس.

وأوضحت أن العالم كله تأثر بالجائحة، وأن وزارة الصحة والوزيرة وجهت باستمرار خدمات مرضى الأمراض المزمنة ومنهم الإيدز، لافتة إلى أن المتعايش مع المرض يلتزم بالعلاج "المناعة بتاعته هتكون سليمة" مشيرة أن الوزارة نجحت في توسيع التغطية العلاجية ولديها 27 مركز علاج في 27 محافظة.

ولفتت "السيد"، إلى أن مراكز العلاج تقدم متابعة وعلاج ورعاية وتوفير الأدوية وكل الخدمات بالمجان مشيرة أنه قبل جائحة الكورونا كان المريض يحصل على علاجه بشكل شهري وبعد الجائحة يتم صرف علاج له يكفي لـ3 شهور لتقليل التعرض للمستشفيات.

وأشارت أن مصر قامت بمساعدة بعض الدول العربية: "قدرنا نعدي بالتغطية العلاجية وقدرنا نساعد دول عربية عندها مشكلة في الأدوية وبعتنا لها أدوية".

وعن الوضع الحالي لمرضى الإيدز قالت مدير برنامج مكافحة الإيدز: "أول اكتشاف الإيدز مكنش فيه علاج والناس كانت بتخاف، وبنسعى نزود دايرة الفحص ونزود التغطية العلاجية وبنقدم الخدمات في سرية تامة وبتقدم الخدمات بالمجان وفيه فعلا الحالات اللي بيتم اكتشافها بياخدوا العلاج".