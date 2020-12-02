فيديو.. زوجة ابن القرضاوي تفضحه: مش بيصرف على بناته ومتعدد العلاقات

اشتكت "مروة"، زوجة عبدالرحمن، نجل القيادي الإخواني القطري يوسف القرضاوي، من زوجها، عبر فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، تستغيث فيه لإنقاذها من ابن القرضاوي.

وقالت "مروة" في الفيديو الذي نشرته من تركيا، إنها تعيش مع بناتها الثلاث، وأن حياتها وسمعتها وعلاقتها ببناتها مهددة، مشيرة أن مستقبل بناتها معرض للضياع بسبب توقف ابن القرضاوي عن الانفاق عليهن وعلى تعليمهن.

وأشارت أنها تتعرض لتهديدات كبيرة من ابن القرضاوي مؤكدة خوفها من تعرضها لمكروه على يد زوجها.

وحكت زوجة عبدالرحمن القرضاوي قصتها، لافتة أنها تزوجت من 12 سنة وعلاقتها مع زوجها لم تكن طبيعية: "مليانة غموض وكذب ومؤامرات ومليانة علاقات نسائية متعددة محرمة بشكل غير طبيعي" مضيفة: "فيه حالة إدمان مشوفتهاش قبل كده ولا تخيلتها في عمري"، مشيرة أنها حاولت الانفصال أكثر من مرة ولم تستطع الوصول لنتيجة".

وأشارت أنها سافرت معه لقطر واكتشفت علاقات نسائية له بقطر، وطلبت الانفصال، لافتة أنه طلب منها أن تترك بناتها أو توقع له على شيك بـ10 ملايين دولار لكي يسمح لها بالرجوع لمصر خوفًا من أن تفضحه بما تعرفه عنه.

وأوضحت "مروة"، أنها أضربت عن الطعام والمياه أثناء حملها ليسمحوا لها بالرجوع لمصر، لافتة أنها رجعت لمصر وتوقف عن الإنفاق على بناتها، وأنهن معرضات للطرد من المدرسة وأن صاحب الشقة التي يقيمون فيها حصل على حكم قضائي بطردهم منها.

وأشارت زوجة نجل القيادي الإخواني أنها سافرت لتركيا وقام ابن القرضاوي بحرق جوازات السفر الخاصة ببناتها حتى لا تتمكن من مغادرة تركيا.