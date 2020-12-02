مبروك عطية: الدين أخلاق وميغركش اللي بيصلي أو حافظ القرآن

أكد الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الدين أوصى الرجل بالزواج من ذات الدين، مشيرًا أن ذات الدين ليست التي تصلي وتصوم وترتدي الطرحة والنقاب، ولكنها التي تحيا مع أهلها في الحلال ولا يأكلون الحرام أو يسيئون للجار ولا يمارسون الغيبة والنميمة ولا يستهينون بحرمات الله.

وقال "عطية" خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه تلقى شكاوى كثيرة من الأباء حول أزواج بناتهن رغم أنهم تعرفوا عليهم في المساجد: "مأفسدش الحياة غير المصلين، لأن الدين خلق وميغركش أنه بيصلي أو حافظ القرآن".

وحذر "عطية"، من الزواج من المنتمين لجماعات الإسلام السياسي بدعوى أنهم متدينون، مشيرًا أن التعليم وطلب العلم مُقدم على الزواج، وبالتالي لا يصح زواج الفتاة إلا قبل انتهاء تعليمها.

وأشار "عطية" إلى أن العلاقة بين الفتاة وأي شاب لا تصح إلا أن تقول له عنوان والدها ليذهب لخطبتها بشكل طبيعي ويتعرف عليه والدها لتقييمه.