الذهب يتراجع 3 جنيهات في بداية تعاملات اليوم

سجلت أسعار أعيرة الذهب في تعاملات سوق المال تراجعًا بقيمة 3 جنيهات، عقب تذبذب في الأسعار أمس الثلاثاء، كان الارتفاع خلالها هو "سيد الموقف"، ليباع عيار 24 بـ911 جنيهًا مقابل 914 جنيهًا أمس، وعيار 21 بـ797 جنيهًا، وعيار 18 بـ683 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و383 جنيهًا، وبيعت الأوقية بـ1779.90 جنيه أي بتراجع 46.0%.

وشهدت أسعار الذهب، أمس، ارتفاعًا بعد أن أدت عمليات بيع كثيفة دفعته لأدنى مستوى في خمسة أشهر تقريبا في الجلسة السابقة إلى تجدد الاهتمام بالمعدن الأصفر الذي يمثل ملاذًا آمنًا في ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19، ما يضفي ضبابية على الآفاق الاقتصادية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1785.10 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1788.50 دولار.

وسجل المعدن النفيس أسوأ انخفاض شهري في أربع سنوات أمس الاثنين، ليهبط إلى 1764.29 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الثاني من يوليو.

وربحت الأسهم الآسيوية بفضل تنامي احتمالات طرح لقاح لـ"كوفيد-19"، فيما من المرجح أن يتلقى بعض الأمريكيين اللقاح قبل عيد الميلاد.

وتوقع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أنَّ تشهد أسعار الذهب انخفاضات متتالية خلال جلسات الأسبوع الحالي بنحو 70 إلى 80 دولارًا بالأوقية، مضيفًا "ربما نرى هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى 1700 دولارًا للأوقية، ما لم تظهر عوامل داعمة للارتفاع"، مؤكّدًا أنَّ هبوط الأسعار سيشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

واضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وأظهرت تقارير إيجابية بابتكار شركتي "فايزر" و"مودرنا" للقاحين لفيروس فيروس كورونا تصل فاعليتهما إلى 95%.

ونوه "وصفي"، إلى أنّ المعدن الأصفر يصعد نتيجة عدم الاستقرار وغياب الشفافية عالميًا، وكان الرابح الأكبر في ظل كل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يعيشها العالم، وهو ما حدث في أزمة فيروس كورونا التي تراجعت معها معظم بورصات الأسهم والعملات عدا الذهب الذي حقق أرقامًا قياسية، ووصلت الأونصة إلى رقم تاريخي عند مستوى 2074 دولارًا منتصف أغسطس الماضي، وقفز الجرام أكثر من 1000 جنيه لأول مرة على الإطلاق.