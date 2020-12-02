ترامب يهدد باستخدام فيتو ضد قانون الدفاع الوطني

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه سيستخدم حق النقض (فيتو)، ضد قانون تفويض الدفاع الوطني، ما لم يتم إلغاء الحماية الفيدرالية لشركات الإنترنت، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويقصد الرئيس الأمريكي بإلغاء حماية شركات الإنترنت، المادة 230، كجزء من مشروع القانون.

ودعا ترامب في وقت سابق، إلى إلغاء المادة 230، التي توفر حماية لمالكي أي "خدمة كمبيوتر تفاعلية" من المسؤولية عن أي شيء يتم نشره بواسطة أطراف ثالثة.

ويمكن لإلغاء هذه المادة أن يغير بشكل أساسي كيفية عمل الإنترنت، وسبق ووقع الرئيس على أمر تنفيذي يحد من إجراءات الحماية لشركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيس بوك وجوجل من المحتوى على منصاتها.

وكشف ترامب عن الأمر التنفيذي، بعد أن أضاف تويتر رابطا للتحقق من صحة المعلومات إلى إحدى تغريدات ترامب، التي ربطت التصويت بشكل غير صحيح بالبريد بالاحتيال الانتخابي.