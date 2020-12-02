صحيفة: بايدن لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة مع الصين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لن يتخذ إجراء فوريا لإلغاء اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أبرمه الرئيس دونالد ترامب مع الصين، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأوضح بايدن في مقابلة مع أحد الكتاب بالصحيفة، أنّه لن يتخذ إجراء فوريا فيما يتعلق بإلغاء رسوم جمركية تبلغ 25% فرضها ترامب على نصف صادرات الصين تقريبا إلى الولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق، وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات والخدمات الأمريكية بما لا يقل عن 200 مليار دولار في 2020 و2021.