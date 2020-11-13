الصين تهنئ بايدن على فوزه في الانتخابات الأمريكية

هنأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانج ون بين في مؤتمر صحفي: "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب، حسبما نقلت "فرانس برس".

وكانت بكين قد قالت الأسبوع الماضي إنها "ستتبع العرف الدولي في إصدار بيان بشأن الانتخابات الأمريكية"، التي انتزع فيها بايدن ما يكفي من الولايات للفوز بمقعد الرئاسة، لكن منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب لم يعترف بنتيجة الانتخابات التي أجريت، ويقدم طعونا قضائية ضدها.

وأفاد المتحدث باسم الخارجية الصينية وقتها بأنه "لاحظنا أن السيد بايدن أعلن فوزه في الانتخابات، ونفهم أن نتيجة الانتخابات الأمريكية سيجري إقرارها وفقا للقانون الأمريكي والإجراءات الأمريكية".

وأضاف وانج: "نؤمن دائما بأنه يجب على الصين والولايات المتحدة أن تعززا الاتصال والحوار فيما بينهما، وتديرا مواطن الاختلافات على أساس من الاحترام المتبادل، وتعملا على توسيع إطار التعاون على أساس المصلحة المشتركة وتؤسسا لتطوير علاقات ثنائية سليمة ومستقرة"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتمر العلاقات بين بكين وواشنطن بأسوأ فترة منذ عقود، وذلك بسبب نزاعات متنوعة تشمل جوانب التكنولوجيا والتجارة وحتى قضية هونج كونج وفيروس كورونا، وفرض ترامب حزمة عقوبات على الصين.

يتابع "بايدن" القيام بمهام منصبه الجديد، مؤكدا "لا يوجد شئ يمكنه وقف انتقال السلطة"، وأعلن أمس الأول، تعيين رون كلين في منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، كما قام بتشكيل فريق عمل يضم 12 عضوا لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

كما أجرى الرئيس الجديد مكالمات الهاتفية مع عدد من رؤساء دول العالم والشخصيات البارزة، من بينهم الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، في مكالمة استمرت 14 دقيقة، ناقشا فيها التعاون الوثيق لحل قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، كما تحدث مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، مثنياً على جهوده في تعزيز السلام والمصالحة في جميع أنحاء العالم.