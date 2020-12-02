التحفظ على 70 ألف عبوة دواء بمخزن في كفر الشيخ 

تحفظت حملة مشتركة من مديرية التموين في كفر الشيخ، وجهاز حماية المستهلك، على 70 ألف عبوة أدوية بدون فواتير داخل صيدلية بدون ترخيص، وجرى تحرير محضر أمن دولة عليا طوارئ لصاحبها.

وقال عادل الهابط ، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في بيان للمديرية، اليوم، إنه فى إطار متابعة الأسواق والمحلات العامة وضبط المخالفين والمتلاعبين بأموال الدعم بدائرة المحافظة، وجه المحاسب عماد عبد الغنى حبيب، وكيل وزارة التموين بتشكيل حملة تموينية من إدارة الرقابة التموينية بديوان عام المديرية تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير عام الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى.

وأضاف "الهابط"، أن الحملة المشتركة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 10681 جنح أمن دولة طوارىء قسم أول كفرالشيخ لضبط مخزن أدويه بدون ترخيص وتم التحفظ على 277 نوعا من الأدوية بإجمالي 70 ألف عبوة بدون فواتير واحتكار بعض أنواع أدوية فيروس كورونا، كما تم تحرير المحضر رقم 4404 جنح أمن دولة طوارىء مركز بيلا لصاحب صيدلية بدون ترخيص وتم التحفظ على جميع الأصناف والأدوية الموجوده داخل الصيدليه.

واشار إلى ضبط سيارتين تحملان 16 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمدينة الرياض، وتحرر محضرين برقم 2818 و 2819 جنح أمن دولة طوارى مركز الرياض، كما جرى ضبط صيدلية بدون ترخيص و492 صنف دواء بكمية 3000 عبوة دوائية والقائم على العمل غير صيدلي، مشيراً إلى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات وإبلاغ التفتيش الصيدلي .