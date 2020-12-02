مصرع شخص سقط من قطار أثناء سيره في ديروط

لقي شخص مصرعه، إثر سقوطه من القطار أثناء سيره بمحطة صنبو التابعة لمركز ديروط، بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغ من القوة المعينة على محطة سكة حديد صنبو بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء محاولته النزول منه أثناء سيره بمحطة صنبو دائرة المركز.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الاسم والعنوان.

ونُقلت الجثة الى مشرحة مستشفى ديروط بعد معاينة النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، على مدار الشهور القليلة الماضية، العديد من حوادث القطارات، من بينها حادث وقع فى الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الماضي عندما لقيت طالبة جامعية مصرعها دهساً تحت عجلات أحد قطارات الركاب، حيث سقطت تحت القطار، الذي بدأ في التحرك أثناء محاولتها استقلاله، بمحطة أسيوط.

وفي شهر أغسطس الماضي، لقي طفل مصرعه دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، أثناء وقوفه على شريط السكة الحديد، استعداداً للقفز في نهر النيل للاستحمام، وذلك بموقف الأزهر بحي شرق أسيوط.

وفى شهر أبريل الماضي، لقي شخص مصرعه بنفس الطريقة أثناء محاولته عبور مزلقان السكك الحديدية، بمدينة بديروط، أثناء مرور أحد القطارات.