مصرع معاق ذهنيا تحت عجلات قطار الصعيد في القوصية

لقي شاب "معاق ذهنيًا" مصرعه تحت عجلات قطار الصعيد في دائرة مركز القوصية بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، أثناء محاولته عبور الخط الحديدي من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب بعد أن صدمه القطار، أثناء تخطيه مزلقان السكة الحديد، بدائرة المركز.

وبعد انتقال فريق من ضباط مباحث المركز لإجراء المعاينة اللازمة، تبين مصرع "محمد نادي محمد فرغلي"، 22 سنة، "معاق ذهنياً"، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مستشفى القوصية المركزي، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان يحاول تخطي مزلقان السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، وتم تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت مزلقانات السكة الحديد في محافظة أسيوط العديد من حوادث القطارات خلال الفترة الماضية، لعل أشهرها حادث مزلقان "المندرة"، بدائرة مركز منفلوط، الذي أسفر عن مصرع 52 طفلاً، إثر تصادم قطار بأتوبيس يقل طلاب أحد المعاهد الأزهرية.

وفي أغسطس الماضي، لقي طفل مصرعه دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، أثناء وقوفه على شريط السكة الحديد، استعدادا للقفز في نهر النيل للاستحمام، وذلك بناحية حي شرق أسيوط.