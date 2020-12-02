سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-12-2020 في مصر: مستقر

استمرت أسعار الدولار في استقرارها اليوم مقابل الجنيه المصري، بعد الارتفاع والانخفاض في الفترة الماضية تأثرًا بتبعيات فيروس كورونا، وجاء متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

يُذكر أن الدولار الأمريكي خسر بعض المكاسب التي حققها الشهر الماضي، ويتوقع المستثمرون المزيد من التيسير النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، رغم ارتفاع الدور الاسترليني والنيوزلاندي، وصعد اليورو 0.3% وفق روسيا اليوم.

كما صعد الجنيه الإسترليني إلى الأعلى مع تشبث المتداولين بآمال التوصل إلى اتفاق تجاري لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" قبل نهاية العام، أما الين الياباني انخفض لأدنى مستوى له في الأسبوع.

وهبطت الليرة التركية إلى 7.91 ليرة مقابل الدولار، أمس الثلاثاء، بنسبة 1% مقابل الدولار، بعد أن فرضت الحكومة إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وفقد الدولار نفوذه وتربعه على سوق العملات بعد الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا، وقال علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إنّ انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية، أثار مخاوف مكتنزي الدولار، وأثر ذلك بالسلب على شركات الصرافة، حيث تراكمت لديها كميات كبيرة من الدولار.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء، في بنك مصر 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر إلى نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني، في المصرف المتحد سجل 20.92 جنيه للشراء و21.10 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل 20.90 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع.

أما اليورو سجل في البنك الأهلي المصري نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.95 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.