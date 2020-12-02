مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات مدينة العبور

أجرى المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، زيارة تفقدية لمدينة العبور، رافقه خلالها المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

واستهل مساعد نائب رئيس الهيئة، جولته بتفقد مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور المتعارضة مع الطريق الأوسطى، وشدد على الانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة نظرا لأهمية الطريق الأوسطي.

كما تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة، بما يتضمنه من أعمال إنشاء عمارات ومرافق (طرق – مياه – ري – صرف)، والمشروعات الخدمية (مدرسة تعليم أساسي – مدرسة تعليم ثانوي – 2 مخبز – مركز طبي – حضانة).

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، أنّ نسبة إنجاز مشروع إنشاء نفق حماية خطوط المياه العكرة المغذية لمحطة تنقية مياه العبور، بلغت 75% بتكلفة مبدئية 115 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع عمارات السلام لأهالي المناطق غير الآمنة 65%، بتكلفة 1.32 مليار جنيه، ونسبة إنجاز المرافق 25%، بتكلفة 247 مليون جنيه، ونسب إنجاز مشروعات الخدمات (مدرسة تعليم أساسي 25% - مدرسة تعليم ثانوي 35% - 2 مخبز 80% - مركز طبي 8% - حضانة 80%)، وبتكلفة 56.42 مليون جنيه.