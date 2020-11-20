المجتمعات العمرانية: حلول مبتكرة سبب عدم تجمع المياه بالقاهرة الجديدة

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن الهيئة عملت على عدد من الخطط المبتكرة للقضاء على أزمة تراكم المياه في مدينة القاهرة الجديدة، حيث قامت منذ فترة طويلة بازدواج خطوط 17 محطة في القاهرة الجديدة حتى تتمكن المحطات الخاصة بروافع المياه في شفط المياه الخاصة بالأمطار.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية "DMC"، أنه الموقف حاليا في القاهرة الجديدة مطمئن ولا يوجد أي آثار لسقوط الأمطار، ولكن هناك نقطتين فقط في شارع التسعين الجنوبي وجد فيهم مياه للأمطار، في القاهرة الجديدة 17 محطة روافع للصرف الصحي تقوم بالرفع على محطة المعالجة الرئيسية.

وأوضح أنه ومع عام 2018 وبعد تبيان وجود كميات كبيرة من الأمطار سنويا لم نعتدها من قبل، سعت الهيئة لوضع حلول تقليدية أيضا مثل تنظيف بلاعات صرف المياه وتوسعتها، وتم بنجاح تحقيق الأزواج في خطوط المحطات بمسافة 30 كيلو مترا، ويتبقى حاليا 4.5 كيلو متر فقط، وهما النقطتين المتأثرين جراء هطول الأمطار، وخلال ساعة واحده تم رفع كافة المياه من تلك النقاط: "المشروع ده هيخلص خلال شهر واحد، هينهي تماما المشكلة اللي كانت موجودة النهاردة".

وأكد أنه تم تنفيذ 16 بيارة شحن جوفي، وعملوا للمرة الأولى اليوم وأثبتوا كفاءتهم، بخلاف توفير سحب المياه في الحدائق الـ12 على مستوى المناطق: "فيه بعض الحدائق اشتغلت وسحبت ميه، وفيه عندنا الجزيرة اللي في طريق العروبة في التجمع الأول سحبت مياه كتير كانت بتتجمع عند مسجد الشرطة، ووصلنا لنسبة نجاح 80%".

وتابع: "محصلش تجمعات للمياه في كافة نقاط القاهرة الجديدة إلا في نقطتين فقط في شارع التسعين الجنوبي، وبنعمل دلوقتي خط الازدواج ده على التسعين الشمالي، وهيخلص خلال شهر، ومع الحلول التقليدية هيكون الأداء أفضل عن الفترة الماضية".