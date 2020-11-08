أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنّ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط جامعة خاصة، وجرى تخصيص قطعة أرض بالقرى السياحية غرب المدينة، على مساحة 247774.27 متر مربع (58.99 فدان) وبسعر تقديري للمتر المربع 2830 جنيها.

المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض لإنشاء جامعة خاصة بدمياط الجديدة

وأوضح رئيس الجهاز، أنّ النسبة البنائية لا تزيد مساحة المبانى للدور عن 17% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع بدروم وأرضي ودورين متكررين، وبردود أمامي 10 أمتار وجانبي 10 أمتار وخلفي 10 أمتار، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها، ولا يسمح بعمل أي فصول دراسية ومعامل بالبدروم.

مدة تنفيذ إنشاء الجامعة 10 سنوات

وأضاف رئيس الجهاز، أنّ مدة تنفيذ المشروع (عشر سنوات) من تاريخ إستلام قطعة الأرض، ويتم استكمال نسبة السداد حتى (15%) من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، إضافة إلى (1%) مصاريف إدارية و( 0.5%) مجلس أمناء).

ويجري التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقي ثمن الأرض على (20 قسطا) أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد (6) أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد، إضافة إلى (2%) طبقا لتعليمات وزارة المالية و(0.5%) مصاريف إدارية، مؤكدا أنّ المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.