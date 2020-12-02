"بلومبرج" تشيد بالاقتصاد المصري: أثبت قوته في أزمة كورونا (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تليفزيونيا، بعنوان "الاقتصاد المصري يحصل إشادة منتدى بلومبرج للاقتصاد".

وجاء في التقرير، أن الاقتصاد المصري يثبت من جديد قوته في مواجهة الأزمات التي تواجه العمل في زمن كورونا وهو ما يعكسه اختيار منتدي بلونبرج العالمي لمصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة فيروس كورونا كمؤشر إيجابي يعبر عن نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويشير إلى الفرص التي تتمتع بها مصر رغم تحديات جائحة كورونا.

وأضاف التقرير أن منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد سلط الضوء على كلمة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في فاعليات المنتدي لعام 2020، وذلك ضمن فيديو نشره منتدي بلونبرج أبرز كلمة وزيرة التعاون الدولي المصرية وما طرحته من رؤية حول الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، رغم الحضور الدولي الكبير في المنتدي لقادة من مختلف الدول من بينهم رئيس وزراء سنغافورة الأسبق، الرئيس الأمريكي الأسبق، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، رئيس وزراء أيرلندا، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي السلطان الجابر، وكبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة من خلال مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التعاون المتعدد الأطراف في سبيل مواصلة السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع تأكيدها على أن التحدي التي واجهته الحكومات والأفراد خلال الـ 11 شهر الماضية دفع الجميع إلي الإبتكار لتخطي الأزمة والتركيز على المستقبل.