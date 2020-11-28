النائب محمد الكوراني: تقارير البنك الدولي تؤكد نجاح الاقتصاد المصري

أكد النائب محمد الكورانى عضو مجلس النواب، أن التقارير الإيجابية من البنك الدولى عن مصر تؤكد النجاحات الكبيرة التى حققتها مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذى كانت له آثاره الكبيرة فى قدرة مصر على مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

ووجه "الكوراني" فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى، صاحب قرار الإصلاح الاقتصادى المصرى، مشيدا باستجابة الشعب المصرى لقرارات الإصلاح الاقتصادى رغم آثارها السلبية على المصريين الذين تقبلوا هذه الإصلاحات ثقة وحبا وتقديرا للرئيس السيسى، خاصة أن هذه الإصلاحات كان يجب أن تأخذها الأنظمة والحكومات السابقة وكان البنك الدولي قد نشر خلال الساعات الماضية تقريرا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020، تحت عنوان من الأزمة إلى التحول الاقتصادي إطلاق العنان لها مكانة مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل وسلط الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

‏وأشار البنك الدولي إلى عدة مؤشرات قبل كورونا على الاقتصاد المصري حيث كان أداء النمو في مصر قويا خلال السنة المالية 2018 و2019 وفي النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 وقد كان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات في حين ظل للاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا.

وأكد تقرير البنك الدولى أنه ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6% خلال السنة المالية 2018 -2019، مقارنة بين متوسط يبلغ 4.6% خلال السنوات الثلاث السابقة، وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2019 و2020 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.

واستطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة لانخفاض الواردات وخفض العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي 2018 و2019 والنصف الأول من العام المالي الماضى بسبب تراجع ‏الواردات النفطية وغير النفطية مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وأرجع البنك الدولي زيادة النمو إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018 و2019 بنسبة نمو 74% بعد عامين من الانكماش.