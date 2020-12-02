مع انطلاق الصمت الانتخابي.. 4 إجراءات متبقية على بدء برلمان 2021

بدأت محافظات المرحلة الثانية، اليوم، فترة الصمت الانتخابي وذلك قبل انتخابات جولة الإعادة والتي تعد آخر مراحل التصويت بانتخابات مجلس النواب التي بدأت في أكتوبر الماضي، حيث تقسم الانتخابات على مرحلتين لكل من الداخل والخارج فضلا عن جولتي الإعادة لكل مرحلة داخل مصر وخارجها.

- فترة الصمت الانتخابي

يبدأ اليوم الأربعاء الصمت الانتخابي لجولة الاعادة لانتخابات المرحلة الثانية ونصت المادة رقم 24 قانون مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1957، والمعدل عام 2014 على أن: "تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وحتى الساعة 12 ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأية وسيلة من الوسائل".

- التصويت في الخارج

يبدأ التصويت للمصريين في الخارج يوم السبت لمقبل ويستمر لمدة 3 أيام وذلك في الفترة من 5 لـ7 نوفمبر الجاري.

- التصويت في الداخل

يكون التصويت بالداخل في 7 و8 ديسمبر، لمحافظات المرحلة الثانية محافظات "القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء"، حيث تخوض محافظات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، جولة الإعادة، بعد انتهاء فترة الدعاية للمرشحين الفرديين الذين يتنافس أغلبهم مجددا، في 15 محافظة.

- إعلان النتائج وحلف اليمين

وبمجرد إعلان النتائج، يكون حلف اليمين يوم 10 يناير 2021، ولا يمكن أن يمارس عمله إلا بعد حلف اليمين الدستوري، حيث من المقرر انتهاء دوره انعقاد المجلس الحالي في 9 يناير أي بعد 5 سنوات من دور الانعقاد الأول للحالي في 10 يناير 2016 ووفقا للدستور يستمر عمل المجلس الحالي حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من 9 يناير 2021.

نظام الفردي والقائمة بالانتخابات البرلمانية

وتعقد الانتخابات البرلمانية في مصر بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظامي "الفردي" و"القوائم"، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة، حيث يقسم النظام الفردي الجمهورية لدوائر انتخابية صغيرة، ويقوم الناخب باختيار مرشحيه بالدائرة على حسب المقاعد المتاحة بكل مركز إداري، أما في نظام القوائم يختار فيها الناخب إحدى القوائم الانتخابية المتنافسة ضمن الدائرة الكبيرة التي تضم عددا من المحافظات، ويكون انتخاب القائمة بشكل كامل وليس لمرشح بعينه، أى أن اختيار رمز القائمة يضمن نجاح كل المرشحين بها.

وتنص مادة 4 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحقوق السياسية أنه:" تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة".