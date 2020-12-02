غدا.. انطلاق جولة إعادة انتخابات النواب للمصريين في الخارج

تبدأ غدا جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020 للمصريين في الخارج، للمرحلة الثانية، وتستمر لمدة يومين وذلك عبر البريد السريع، وتتسلم الهيئة خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين، الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر المقبل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، جولة الإعادة في انتخابات النواب للمرحلة الثانية، إذ تعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء، بحسب توقيت كل دولة، لاستقبال خطابات التصويت، وتتسلم السفارات والقنصليات خطابات التصويت أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 5 و6 و7 ديسمبر 2020.

وتضم المرحلة الثانية 13 محافظة، وهي: "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، المصريين في الخارج بالمشاركة والتصويت في جولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، والتي تبدأ غدا والجمعة المقبلين.

وأكدت مكرم أن عمل القائمين على العملية الانتخابية وعلى رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.

وأضافت أنّ الدولة المصرية ستتيح استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في إعادة انتخابات مجلس النواب، مثلما تم في انتخابات مجلس البرلمان الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتي داخل أو خارج السفارات والقنصليات.

وشددت مكرم على أن المصريين بالخارج والداخل كعادتهم، دائما ما يلعبون دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014، لذلك فإنهم قاموا بتلبية النداء ونزلوا للتصويت، مدركين تمامًا واجبهم تجاه وطنهم الذي يواجه تحديات مختلفة على كافة الأصعدة