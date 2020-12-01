الغربية تضع اللمسات النهائية استعدادا لإعادة انتخابات النواب

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا، بحضور اللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أيمن فكري، المستشار العسكري بالغربية، لمتابعة آخر استعدادات المحافظة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، المقرر عقدها يومي ٧ و٨ ديسمبر المقبل.

بدأ الاجتماع بشكر الحاضرين على مجهودهم في نجاح المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة اتباع كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى، من تجهيز المقار بالأثاث اللازم للقائمين على العملية الانتخابية طوال فترة الانتخابات، وتطهير المقار الانتخابية قبل وأثناء وبعد عملية التصويت، وتوفير مواد التطهير والتعقيم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الأدوات والمستلزمات خلال المرحلة الثانية.

كما عرضت مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المعاهد الأزهرية، آخر استعداداتها، حيث كلف المحافظ كل رئيس هيئة بالمرور للتأكد من توافر كافة متطلبات نجاح العملية الانتخابية بداية من بعد غد.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء والمدن بمراجعة أعمال الإنارة والنظافة خارج المقار الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد القصوى في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف ومديرية الأمن.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مراجعة كافة مقرات مبيت قوات تأمين العملية الانتخابية وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتكليف إدارة الرصد بتواجد جميع العاملين وعددهم ٤٨٠ موظفا في جميع اللجان الانتخابية لرصد أي ملاحظات قبل وأثناء العملية الانتخابية.

يذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتم في محافظة الغربية خلال يومي 7 و 8 ديسمبر داخل 1159 لجنة، لاستقبال 3 ملايين و450 ألفا و331 ناخبا.