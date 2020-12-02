في عيد ميلاده الـ74.. تعرف على أبرز أعمال إبراهيم عبدالمجيد في الدراما

يحتفل الروائي إبراهيم عبدالمجيد، اليوم بعيد ميلاده الـ74، حيث إنه مولود في 2 ديسمبر عام 1946، في مدينة الإسكندرية، وحصل على ليسانس الفلسفة من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في عام 1973، وبعدها اتجه إلى القاهرة من أجل العمل في وزارة الثقافة والتي تولى فيها عبر السنين العديد من المناصب.

أصدر إبراهيم عبدالمجيد العديد من الروايات منها: "البلدة الأخرى، لا أحد ينام في الإسكندرية، بيت الياسمين، طيور العنبر، اﻹسكندرية في غيمة، والعابرة، في كل أسبوع يوم جمعة"، وغيرها.

حصل الروائي على عدد كبير من الجوائز داخل وخارج مصر منها جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن "البلدة الأخرى" عام 1996، وجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن "لا أحد ينام في الإسكندرية" عام 1996، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2004، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007.

أعماله الروائية التى تحولت للدراما

لاقى العمل المأخوذ عن روايته "في كل أسبوع يوم جمعة"، والذي يحمل الاسم نفسه، نجاحا كبيرا، حين عرض مؤخرا على منصة "شاهد"، ولم يكن المسلسل هو العمل الوحيد المأخوذ عن أعمال صاحب "لا أحد ينام في الإسكندرية"، وإنما سبقه مجموعة من الأعمال الفنية المأخوذة عن أعماله الأدبية ومنها:

الأشرعة البيضاء (1998)

فيلم قصير كتب السيناريو له وأخرجه سيد إبراهيم عيسوي (مخرج)، وبطولة ياسمين خالد راندا البيشاني، عاصم نجاتي، مفيدة رجب، سلوى محمد علي، محمد الجندي.

بين شطين وميه (2002)

مسلسل بطولة حسين فهمي، سلوى خطاب، كارمن وحيد، عبدالمنعم السيد، محمد خليفة عادل عبدالمجيد، ﺇﺧﺮاﺝ عمر عبدالعزيز.

تحت الريح (2003)

مسلسل قصة وسيناريو وحوار إبراهيم عبدالمجيد، بطولة ألفت سكر، علاء زينهم، عبدالله فرغلي، لطفي لبيب، علاء مرسي، مروة عبدالمنعم، ﺇﺧﺮاﺝ: عمر عبدالعزيز.

قناديل البحر (2005)

مسلسل بطولة: آثار الحكيم، محمود قابيل، يوسف فوزي، نبيل نور الدين، علاء مرسي رشيدة،و ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد خضر.

لا أحد ينام في الإسكندرية (2006)

مسلسل بطولة: كريم الحسيني، حاتم جميل، إيمان سلامة، رشا سامي، رانيا الحريري تامر بجاتو، ﺇﺧﺮاﺝ: حسن عيسى، و طاهر الكتبي.

صياد اليمام (2009)

فيلم سيناريو وحوار علاء عزام، وبطولة: أشرف عبدالباقي، علا غانم، طلعت زكريا صلاح عبدالله، بسمة، دنيا عبدالعزيز، ﺇﺧﺮاﺝ: إسماعيل مراد.

في كل أسبوع يوم جمعة (2020)

مسلسل كتب له معالجة درامية وسيناريو وحوار وإشراف على الكتابة، إياد إبراهيم، بطولة منة شلبي، آسر ياسين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، عبدالعزيز مخيون، رشدي الشامي، وإﺧﺮاﺝ محمد شاكر خضير.