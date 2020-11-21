اليمن: قتلى وجرحى من قادة الحرس الثوري في استهداف اجتماع للحوثيين

أعلن الجيش اليمني، السبت، استهداف اجتماع لقيادات ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، من بينهم أفراد في الحرس الثوري الإيراني، جنوب شرقي مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن مدفعية القوات الحكومية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية "فور وصول معلومات تفيد بوجود أفراد من الحرس الثوري الإيراني، في إحدى الثكنات الحوثية جنوب شرقي مدينة الحزم".

وأكدت المصادر سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شوهدت عربات الميليشيات الحوثية وهي تنقل عدداً من الجرحى وسط حراسة مشددة، وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت المصادر إلى تأكيد إصابات محققة في صفوف أفراد من الحرس الثوري الإيراني.

ويتورط الحرس الثوري الإيراني، في إمداد الميليشيات الحوثية، بالأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار، حيث يستخدمها المتمردون في شن هجمات متفرقة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تحدثت فيه مصادر دبلوماسية لمجلة "فورين بوليسي"، عن استعداد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن، كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأشارت المجلة، إلى أن هذ الإجراء يأتي في إطار مساعي الإدارة الجمهورية لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، في الأشهر الأخيرة قبل رحيلها.