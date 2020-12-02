ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 4 كيلو حشيش في حملة بالقليوبية

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع مباحث المخدرات 4 عاطلين، اليوم، بتهمة ترويج المواد المخدرة بطوخ والخانكة والخصوص، وبحوزتهم "كيلو حشيش واستروكس" قبل توزيعها على عملائهم.

وتحفظت قوات الأمن على المضبوطات وأحيل المتهمون للنيابات المختصة فتولت التحقيق وأمرت، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وجّها بتطهير بؤر المخدرات بالمحافظة لعودة حالة الانضباط إلى الشارع، وجرى شن حملة مكبرة أشرف عليها اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية لمداهمة أوكار المتهمين وتمكنت من القبض عليهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط "ع .س. ع" 30 عامًا، عاطل ومقيم بنامول، مركز طوخ حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات معدنية وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 350 جراما ومبلغ مالي 40 جنيها، وهاتف محمول، و"س.ه.ع" 52 عامًا، عاطل، ومقيم بالجعافرة، مركز الخانكة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 350 جراما، ومبلغ مالي 180 جنيها، وهاتف محمول، و"ي.ر.ا " 22 عامًا، عاطل ومقيم بالقلج، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 900 جرام، و"ا.م.ع " 32 عامًا، عاطل ومقيم بالخصوص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 400 جرام وعدد ( 90 ) قرص مخدر ومبلغ مالي 2000 جنيه.