حملة "تحليل مخدرات" لسائقي أتوبيسات المدارس في القليوبية

شنت لجنة مكبرة من إدارة الأمن، بوزارة التربية والتعليم في القليوبية، ومندوب صندوق مكافحة المخدرات حملة مكبرة، اليوم، لإجراء تحليل مخدرات للسائقين الذين يقومون بنقل الطلاب إلى مدرسة رياض الصالحين الخاصة وكشفت نتائج التحاليل سلبية جميع نتائج العينات المسحوبة.

من ناحية نظم مديري الإدارات التعليمية ومسئولي المتابعة بالمديرية عددا من الجولات الميدانية التفقدية لمدارس المحافظة، اليوم، لتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا وأعمال التطهير والتعقيم ومتابعة حالة الانضباط في العمل.

ففي قليوب، أجرى حسين مصطفى، مدير إدارة تنسيق المتابعة بالمديرية، جولة تفقدية رافقه خلالها محمد عبد المقصود مدير إدارة قليوب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة سعد الدين الشاذلي الرسمية للغات حيث تفقدا الفصول والمعامل وحجرات رياض الاطفال وأكدا على النظافة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة والعاملين بالمدرسة.

وفي طوخ أجرت هالة حسام الدين مدير الإدارة بمتابعة سير الدراسة بمدارس كفر الفقهاء الإعدادية ومدرسة كفر الفقهاء الإبتدائية ومدرسة عزبة كفر الفقهاء للتعليم الأساسي وأكدت على حسن سير العملية التعليمية وتحقيق الإنضباط على أكمل وجه وشددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار إجراءات التعقيم والتطهير بصفة يومية.

فيما تفقد ياسر سعيد، مدير عام إدارة العبور التعليمية مدرسة الصداقة المصرية الأذربيجانية الرسمية لغات لمتابعة سير العملية التعليمية حيث تفقد قاعات رياض الاطفال وفصول المدرسة المختلفة والمعامل وأثني علي أعمال الصيانة والتطوير بالمدرسة.

كما تفقد صلاح محروس مدير ادارة قها التعليمية بمتابعة انتظام العملية التعليمية بمدرسة كومبتين الإبتدائية وتم تفقد قاعات رياض الأطفال والفصول ومرافق المدرسة والتأكيد علي التخلص من أي رواكد والإهتمام بالنظافة وتطبيق الاجراءات الاحترازية

وشارك محمد مهدي مدير عام إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية بحضور أول ايام مسابقة حفظ القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الشريفة للمرحلة الثانوية بمدرسة شبرا الخيمة للتعليم الأساسي بنات .

وتفقد مدير إدارة بنها فصول مدرسة الثورة وأمر بنقل مخلفات الصيانة الشاملة بها الي المخازن ، وشدد على ضرورة رفع مستوى النظافة والانضباط، كما تفقد فصول مدرسة عبد الحليم نور الدين الثانوية ومدرسة أحمد زويل التجريبية وتابع قاعات رياض الأطفال بها ونبه على ارتداء الكمامات وتطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب وتطهير الفصول وقاعات رياض الأطفال بالمطهرات والكلور حفاظا على سلامة الأطفال.