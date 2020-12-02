مصر والسعودية: فلسطين قضية الأمة العربية المركزية

أكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، والحل العادل والشامل لها بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وجاء في البيان الختامي للجنة المتابعة والتشاور السياسي، عقب اجتماع بين سامح شكري وزير الخارجية ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: "أكد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد الوزيران، أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.