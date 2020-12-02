الطب الشرعي يدين 5 فتيات ليل بقتل شاب حلوان: "الحكاية مش العصير"

"مات لوحده بعد ما شرب كوباية عصير، تقريبا صحته تعبانة وكان بيعاني من حاجة"، بتلك الكلمات اعترفت 5 فتيات بضلوعهن في واقعة العثور على جثمان شاب في الصحراء، بعد دس جرعة مخدرة في عصير للضحية في شقة دعارة بمنطقة 15 مايو بحلوان، لكن تلك الرواية فندتها المباحث وأثبتت أنها أكذوبة، وحاصرت المتهمات بأدلة الاتهام.

مات بالعصير

طوال 4 ساعات متصلة حكى المتهمات تفاصيل الجريمة: "اللي حصل يا باشا أننا حطينا المخدر في العصير عشان نسرقه مش نقتله، بس مات فجأة بعد ما شرب العصير"، مشيرين إلى أنهن خططن للجريمة بقصد السرقة فقط لا بقصد القتل وأن واحدة منهن أحضرت له كوبًا من العصير بعد أن وضعت داخله جرعة مخدر زائدة.

سر السرنجة

لجأت إليها الفتيات بعد مقتل الشاب داخل شقتهن، ونجحن في حمل جثمانه داخل سيارته وألقين به في صحراء حلوان وبجانبه سرنجة، لتضليل المباحث بأن الجريمة حدثت عن طريق تناول الشاب جرعة مخدر، لكن الشكوك كانت كبيرة، والألغاز تحيط بالجثمان الممدد فوق الرمال الصفراء، لتبدأ على الفور جهود مكثفة من الأجهزة الأمنية بالقاهرة، لم تتوقف حتى توصلت بالفعل إلى كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن وراءها 5 فتيات.

القتل العمد

نسبت النيابة العامة للمتهمات تهمة القتل المقترن بالسرقة والتخلص من الجثمان بإلقائه في الصحراء، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان أسباب وفاته رسميًا، بعد أن تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا بالعثور على جثة شاب في منطقة جبلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات في جثمان المتوفى.

مفاجأة الطب الشرعي

أوضح تقرير الصفة التشريحية، أن الشاب مات بسبب تناول مادة سامة، وأن السرنجة التي عثر عليها بجواره لم تستخدم، وإنما كان الغرض منها إخفاء الجريمة، من قبل المتهمات وبعدها كثفت المباحث جهودها ونجحت في إلقاء القبض على المتهمات.

التحريات

أفادت تحريات المباحث أنه من خلال فحص مكالمات هاتف المجني عليه، تبين وجود محادثات له مع بعض النساء، من خلال صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام، وأنهن وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط القائمين على تلك الصفحة، وتبين أنهن 5 سيدات، مقيمات بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، عدا واحدة منهن مقيمة بمحافظة المنيا.

محضر الشرطة

وقالت المتهمات إنهن أنشأن صفحة على موقع "فيس بوك" لاستقطاب الرجال راغبي الزواج، مشيرات إلى أنهن نجحن في استقطاب أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وتخديره عن طريق دس مسحوق لعقار مخدر بمشروب عصير، باستخدام سرنجة، وتقديمه له، وأنه سقط مغشيا عليه بعد شرب العصير، ثم توفى متأثرا بمفعول المادة المستخدمة، واستولين على سيارته وهاتفه المحمول، وبإرشادهن عثر على السيارة والهاتف المحمول المستولى عليهما.