"شبرا الخير" تدعم الإدارة الصحية بأدوية لمواجهة كورونا

دعّمت جمعية "شبرا الخير" أول وأكبر جمعية خيرية شبابية في القليوبية، الإدارة الصحية شرق شبرا الخيمة بأكثر من ألف علبة دواء، معظمها لمواجهة الموجة الثانية من مصابي فيروس كورونا المستجد ضمن حملة "إحنا معاك" لمساعدة المصابين بالفيروس والأسر المخالطة لهم في شبرا الخيمة، بالتعاون مع شركة إيفا فارما للأدوية التي ساهمت بكامل الأدوية.

وتأتي حملة "إحنا معاك" تماشيا مع التوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، من خلال دعوة مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود فيما بينها والتنسيق المشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً.

‎وقال إيهاب فاروق رئيس مجلس إدارة جمعية شبرا الخير، في تصريح له، اليوم: "ليست هذه هي المرة الأولى التي نتعاون فيها مع الإدارة الصحية في شرق شبرا لاخيمة فقد تعاونا أيضا في الموجة الأولى من فيروس كورونا من خلال توفير نحو 3 آلاف علبة دواء وألف كرتونة سلع غذائية وفواكه ووجبات جاهزة غذائية".

وأضاف أن الإدارة الصحية تعمل على توزيع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة على الأسر الأولى بالرعاية في شرق شبرا الخيمة التي تعاني من تلك الأمراض بالتعاون مع المتطوعين من شباب الجمعية وفريق آخر من شباب شبرا الخيمة.

وأشار إلى أن حملة "إحنا معاك" من أهم الحملات الإنسانية بالجمعية التي تعمل على دعم جميع المصابين نفسيا والتواصل المستمر معهم وتوفير كل ما يحتاجونه من خلال التعاون مع الإدارة الصحية بشرق شبرا الخيمة وأيضا بالتعاون مع شركة إيفا فارما".

وتركز حملة شبرا الخير"إحنا معاك" على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية مثل أجهزة الاستنشاق وأنابيب الأكسجين وكراتين سلع غذائية وخضراوات وفواكه غنية بالفيتامينات ولحوم للحالات المصابة بفيروس كورونا المعزولة منزلياً وكل المخالطين لها.

ويقطن منطقة شبرا الخيمة نحو مليوني مواطن على مساحة تزيد على 25 كيلومتراً مربعاً من خلال أكثر من 30 مربعاً سكنياً.

ونجحت الجمعية منذ تأسيسها بنهاية عام 2018 وحتى الآن في توفير الآلاف من عبوات "المواد الغذائية واللحوم والدواجن" وتوزيع المئات من الأجهزة الكهربائية للعرائس اليتيمات وتوفير العشرات من المشروعات المتناهية الصغر للمرأة المعيلة، بجانب تسقيف الكثير من المنازل وإقامة العديد من الحملات الاجتماعية.