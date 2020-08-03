"شبرا الخير" توزع لحوما وملابس جديدة على الأكثر احتياجا

وزعت جمعية "شبرا الخير" الخيرية بمحافظة القليوبية لحومًا بلدية طازجة وسلعًا تموينية وملابس على الأسر الأكثر احتياجًا والمسجلة بالجمعية من أهالي شبرا الخيمة، وكذلك بعض قرى مدينة شبين القناطر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي فعالية توزيع اللحوم البلدية ضمن حملة "أهالينا"، فيما تأتي فعالية توزيع الملابس الجديدة ضمن حملة "فرحهم في العيد" لتوزيع الملابس الجديدة على الأطفال بمدينة شبرا الخيمة التي يقطنها نحو مليونا مواطن وبعض مدن القليوبية الأخرى.

وقال إيهاب فاروق، رئيس مجلس إدارة الجمعية وأحد مؤسسيها: "قامت الجمعية بتوزيع ما يصل إلى نحو ألف كيلوجرام من اللحوم البلدية الطازجة خلال وقفة عيد الأضحى وطوال أيام العيد، علاوة على توزيع ملابس العيد على الأطفال، ليصل إجمالي ما تم توزيعه من ملابس خلال حملة العيد أكثر من 3000 قطعة ملابس".