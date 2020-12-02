محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى الحميات ومخزن المستلزمات الطبية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، سير العمل بمستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، واطمأن على مخزن المستلزمات الطبية بحي غرب للتأكد من توافر المستلزمات المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية.

رافقه خلال الجولة التي أجراها اليوم، الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب ومسئولي التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بحي غرب والتقى الدكتورة منال محمود، مدير المستشفى، واستمع إلى إجراءات التعامل مع المرضى والجهود المبذولة للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا بالتنسيق مع مستشفيات العزل وصرف الأدوية لحالات العزل المنزلي.

كما تفقد قسم الأشعة وغرف العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي وشبكات الأكسجين واطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى وتوافر الأكسجين بالغرف والتوسع في شبكاته بعد تطوير المستشفى ورفع كفائتها بتكلفة تجاوزت 32 مليون جنيه لاستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة للمرضى في إطار دعم القيادة السياسية لتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بتفقد مخزن المستلزمات والمهمات الطبية الإقليمي بحي غرب أسيوط، والتقى الدكتورة نسرين عبدالرحمن، مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة وتفقد أقسام المخزن وشاهد أنواع المستلزمات الطبية والوقائية المستخدمة في مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا المستجد وتأكد من توافرها لسد الاحتياجات المحلية وتوافر كميات احتياطية منها.

وتابع نسب توزيع المستلزمات والاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات ومخاطبة وزارة الصحة بالإحتياجات بصفة مستمرة لتوفير مخزون استراتيجي من المهمات والمستلزمات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وشروط السلامة المهنية والأمن بجميع المخازن لحمايتها من الأخطار.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – وكيل وزارة الصحة ومسئولي التفتيش والمتابعة والمتابعة الميدانية بتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة والعزل وعمل تقرير كامل عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للكميات المتوفرة واحتياجات المستشفيات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات وتفعيل بوابات التعقيم بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بضرورة الإلتزام بالقرارات الخاصة بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وارتداء الكمامات حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلى تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)