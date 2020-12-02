العثور على فتاة بنها المتغيبة لدى أسرة في الإسماعيلية

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض واقعة تغيب الفتاة "منار أحمد عبد المنعم" طالبة بجامعة بنها، اليوم، بعد اختفائها منتصف الشهر الماضي، حيث تبين مرورها بحالة نفسية أفقدتها النطق وتبين تواجدها لدى إحدى الاسر بمحافظة الإسماعيلية، وتحرر محضرا بالواقعة وتسلمت الأسرة ابنتها وتعهدت بحسن رعايتها.

كان والد الفتاة، تقدم ببلاغ إلى الجهات الأمنية باختفاء ابنته "منار" منذ يوم 14 نوفمبر الماضي، مؤكدا حدوث مشكلة أسرية قبل اختفائها بسبب رسوبها في امتحان الكلية، وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وأثناء البحث أبلغ والد الفتاة عن عودة ابنته.

وكشفت التحقيقات أن الأب تلقى اتصالا من ابنته تخبره أنها متواجدة بمنطقة القنطرة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور توجه للمكان برفقة شقيقها، وتبين أنها مقيمة لدى أسرة بتلك المنطقة، بعد أن عاتبتها والدتها على رسوبها فاستقلت القطار إلى الإسماعيلية، وهي في حالة نفسية سيئة.

وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى الأسر عثرت عليها وأقامت برفقتها وهي بحالة سيئة أفقدتها القدرة على الكلام، فقاموا على رعايتها رعاية تامة حتى استردت وعيها وعلى الفور تواصلت مع أسرتها وأجهزة الأمن وأخبرتهم بمكان تواجها وتم إعادتها للقليوبية، وتقدمت أسرة الطالبة بالشكر لأجهزة الأمن ولكل من ساهم في عملية البحث عنها طوال فترة تغيبها.