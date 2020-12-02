4 خطوات لتعديل جهة صرف المعاش.. اعرفها

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش علي أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، حيث يقدم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​.

5 جهات لصرف المعاشات

وحددت على موقعها الرسمي، أن صرف المعاشات يكون من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد "كارت ميزة أو حساب فضى معاشات".

- بنوك القرى.

- بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية "كارت ميزه أوحساب توفير".

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

وأكدت التأمينات أنه يتوجب على صاحب العمل، الذهاب إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق وارفاق المستندات التالية:

- المستندات اللازمة لأداء الخدمة:

- إذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتم موافاتنا بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كانت جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها أحد البنوك يتم موافاتنا بموافقة من البنك على تحويل المعاش.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت ميزه يتم موافاتنا بصورة كارت ميزه.

- إذا كان جهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضى معاشات بريد يتم موافاتنا بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.

وتستأنف منافذ صرف المعاشات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك للشريحة الأولى، البالغ عددهم 2 مليونا و400 ألف قائم بالصرف، ويتقاضون معاش أقل من 1000 جنيه.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية، وعددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، بدءا من غد الخميس الموافق 3 ديسمبر لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، وحتى الأحد الموافق 6 ديسمبر.