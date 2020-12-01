اعترافا بعطائها.. وكيل "تعليم مطروح" يقبل رأس معلمة خرجت على المعاش

فى لفته إنسانية، قبّل عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، رأس معلمة بإدارة مرسى مطروح التعليمية، خلال مروره على أقسام الإدارة لمتابعة العمل بها، نظرا لتفانيها فى العمل على مدار سنوات طويلة قضتها فى الإدارة التعليمية، قبل أن تخرج اليوم إلى المعاش.

وقدم "سلامة" الشكر لها على تميزها فى فترة خدمتها الحكومية، إعترافا بعطاءها علي مدار حياتها الوظيفية وإخلاصها في محراب العلم والتعليم، وإيماناً منه بالقيمة السامية للمعلم ودوره المؤثر في بناء المجتمع.

كان عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم مطروح، تابع فعاليات التقييم الكشفي المركزي لبراعم مدرسة "حسن الشربتلي الرسمية المتميزة لغات" وسط إجراءات إحترازية محكمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بحضور مجدي المنشاوي مدير عام إدارة مرسي مطروح التعليمية، وهدي إبراهيم، مدير المدارس الرسمية، ومحمد رمضان، موجه عام التربية الرياضية، وعلياء بكر، موجه عام رياض الأطفال، وإكرام أنيس، مدير المدرسة، ورحب بأعضاء لجنة التقييم التابعة للإدارة العامة للتربية الرياضية والكشفية بديوان عام الوزارة.

وتابع "سلامة" العروض الفنية الجميلة التي قدمها براعم الشربتلي، وأشاد التدريب الجيد والجهد المبذول من مشرفي روضة أطفال المدرسة مقدما الشكر لمسئولي المدرسة لحسن الإستقبال والإعداد المتميز والتجهيز الجيد للتقييم بالإضافة إلي تقديم الشكر لموجهي رياض الأطفال والتربية الرياضية والكشفية تقديرا لمجهوداتهم والتي توجت باشادة لجنة التقييم المركزي بالعرض المتميز الذي قدمه البراعم، وشدد "سلامة" على الزيارات الميدانية المفاجآه للمدارس فى جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير العملية التعليمية.