بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه.. تعرف على شروط وظائف الشباب بالجيزة

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن عقد ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بميدان الجيزة بحضور مسئول شركة "دومتي" لتوافر فرص العمل الآتية للشباب:

أخصائي مبيعات

- مؤهل عالي وفوق المتوسط.

- مظهر جيد.

- السن لا يزيد عن 30 سنة.

- خبرة سنة على الأقل.

- ساعات العمل من 8 إلى 10 ساعات.

- المرتب من 4 إلى 5 آلاف جنيه.

سائقين درجة أولى وتانية وثالثة

- المؤهل من محو أمية حتى متوسط.

- السن لا يزيد عن 30 سنة.

- خبرة سنة على الأقل.

- ساعات العمل من 8 إلى 10 ساعات.

- المرتب درجة ثالثة 2900 جنيها، ودرجة تانية وأولى 3300 جنيها.

عمال إنتاج

- المؤهل متوسط.

- السن لا يزيد عن 30 سنة.

- ساعات العمل 8 ساعات.

- المرتب 2250 جنيها.

عمال خدمات "نظافة"

- المؤهل "بدون أو ابتدائي أو محو أمية أو إعدادية".

- السن لا يزيد عن 30 سنة.

- ساعات العمل 8 ساعات.

- المرتب 2250 جنيها.