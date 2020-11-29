من الجيزة للأقصر.. عناوين مراكز الدم للتبرع ببلازما متعافي كورونا

الحصول على مشتقات بلازما المتعافين هدف تحاول الدولة جاهدة، المضي فيه من أجل علاج الحالات الحرجة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك من خلال مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب البلازما.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي، المراكز المخصصة لاستقبال بلازما المتعافين.

مراكز نقل دم المتعافين

العجوزة

ويمكن للمتعافين من خلال المركز القومي لنقل الدم الواقع بـ51 شارع وزارة الزراعة بمنطقة العجوزة بالجيزة، والاتصال على أرقام المركز من خلال أرقام 0237613117، 0237620202.

طنطا

ويوجد بمحافظة الغربية وتحديدا داخل مدينة طنطا، المركز الاقليمي لنقل الدم، شارع حافظ وهبي، ويمكن التواصل على أرقام المركز من خلال 0403509575، 0403511554، 0403509637.

الإسكندرية

وفي ميدان عبدالقادر أبو عقدة كوم الدكة بمحافظة الإسكندرية، يقع مركز الاسكندرية المتاح من خلاله منح المتعافين البلازما لعلاج الحالات الحرجة، ويمكن التواصل مع المركز من خلال أرقام 0339232257، 034951971، 037951936.

المنيا

وفي المنيا وتحديدًا شارع كورنيش النيل بجوار مركز الأورام يقع المركز الاقليمي لنقل الدم ويمكن التواصل مع المركز من خلال أرقام 0862339241، 0862339242.

الأقصر

وداخل مستشفي الاقصر الدولي بشارع التلفزيون يقع مركز نقل الدم الذي يمكن من خلاله لمتعافي محافظة الاقصر التبرع بالبلازما الخاصة بهم ولمعرفة التفاصيل يمكن الاتصال على رقم 0952283579.

حظر المستشفيات الخاصة من سحب بلازما المتعافين

وكانت قد أصدرت وزارة الصحة والسكان القرار رقم 595 لسنة 2020، والذي يحظر على بنوك الدم الخاصة التعامل مع بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بغرض حقنها للمرضى المصابين بالفيروس.

وذكرت الوزارة في قرارها، أنه في حال المخالفة تُطبق العقوبات المنصوص عليها رقم 178 لسنة 1960 المشار اليه.

التوسع في مراكز التبرع بالبلازما في الأقاليم

وكان قد كشف الدكتور إيهاب سراج، مدير خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا.

وقال سراج الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه يمكن للمتعافي التبرع في المركز الإقليمية المحددة بعد اتصاله بهم وإجابته عن بعض الأسئلة لتحديد مدى إمكانية تبرعه مشيرًا إلى أن التبرع يستغرق ساعة واحدة فقط.

وأوضح سراج الدين أنه يتم مراجعة أعداد المتعافين يوميًا ويستبعدوا غير الصالحين للتبرع ثم يختاروا المناسبين ويتم الاتصال بهم لطلب التبرع منهم، مؤكدًا أن فكرة التبرع بالبلازما حدثت في أثناء انتشار فيروس سارس وأثبتت نجاحها.

وأكد أن العلاج بالبلازما حقق نتائج مبشرة جدا وتمت مناشدة المتعافين للتبرع بالبلازما وأنه سيتم التوسع في المراكز التي تقبل التبرع في الأقاليم.

شروط التبرع بالبلازما

وأشار سراج الدين إلى أن شروط التبرع بالدم هي نفسها شروط التبرع بالبلازما بأن يكون السن من 18 إلى 60 عاما والوزن أكثر من 50 كيلو وألا يعاني المتبرع من أمراض صدرية أو قلبية مزمنة، مشيرًا لأن مريض الضغط يمكنه التبرع طالما يحصل على علاجه باستمرار ومرضى السكر أيضًا طالما يحصلوا على علاج عادي ولا يحصلوا على أنسولين.