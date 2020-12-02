عضو لجنة الفيروسات التنفسية: نقل لقاح فايزر سيتم عبر حقائب طبية

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر اتفقت مع 4 شركات منتجة لعدد من اللقاحات لفيروس كورونا، وهم اللقاح الروسي والصيني وفايزر وإكسفورد البريطاني، موضحا أنه بمجرد طرحهم ستحصل مصر على حصتها واللقاح الأنسب لها.

وأوضح حاتم، لـ"الوطن"، أن شركة فايزر استطاعت التغلب على أزمة نقل اللقاحات بعد طرحها، وذلك من خلال تصنيع شنط حفظ للقاح تصل درجة حرارتها 70 درجة تحت الصفر مزودة بالثلج اللكويد تسع لـ5000 جرعة، مشيراً إلى أن هذا الحقائب ستسهم في نقل اللقاحات إلى الدول التي تتميز بدرجات حرارة مرتفعة عن الدول الأوربية كالدول الإفريقية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك الإمكانيات لحفظ لقاح فايزر في هيئة المصل واللقاح التابعة لوزارة الصحة.

وعن نقل وتوزيع اللقاح، قال حاتم، إن الحقائب المصنعة من قبل الشركة المصنعة كفيلة بأن تكون وسيلة مناسبة لتوزيعه.

وتايع وزير الصحة الأسبق، أن المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي ستبدأ خلال 3 أسابيع، البدء في التجارب الإكلينيكية على المتبرعين للقاح الروسي لكورونا، مشيراً إلى أن البداية ستكون بالمستشفيات الجامعية الكبرى كمستشفيات جامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط، لافتاً إلى أن قوائم المتبرعين مسؤولية المستفيات الجامعية.

وناشد حاتم، المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه، وتحقيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة، وكذلك الالتزام بالطعام الجيد واتباع وسائل السلامة والصحة في التعامل مع المتعلقات الغير شخصية.