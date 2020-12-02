بريطانيا توافق على لقاح فايزر ضد كورونا.. والتطعيم الأسبوع المقبل

وافقت بريطانيا على استخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقال وزير الصحة البريطاني: "سنبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا الأسبوع المقبل".

وتقدمت شركتا "فايزر" و"بيونتيك" بطلب للحصول على ترخيص لتسويق لقاحهما ضد فيروس كورونا المستجد في أوروبا أمس.

وأوضحت المجموعتان في بيان، أنّهما تقدمتا، الاثنين، بطلب من الوكالة الأوروبية للأدوية "للحصول على ترخيص مشروط لتسويق" لقاحهما بعد أن أظهرت الاختبارات أنّه فعال بنسبة 95 %ضد كوفيد-19.

وأضاف البيان أنّ اللقاح "سيكون متوفرا في أوروبا قبل نهاية 2020" في حال نال الترخيص اللازم، حسب ما ذكرت "فرانس برس"

وذكرت وكالة الأدوية الأوروبية، أنّها ستعقد اجتماعا في 29 ديسمبر، من أجل اتخاذ قرار بشأن كفاية بيانات سلامة وفاعلية لقاح "كوفيد-19"، الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتك"، تمهيدا لاعتماده.

وأشارت الوكالة، في بيان أمس، إلى أنّها ستتخذ في 12 يناير، قرارا بشأن الموافقة على لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد طورته شركة "موديرنا".

وأكدت الوكالة المسؤولة عن تنظيم دخول الأدوية إلى الاتحاد الأوروبي، أنّها بدأت بالفعل "مراجعة متجددة" للقاح بناءً على البيانات المخبرية التي قدمتها شركة "موديرنا"، سابقا، وستبدأ الآن بتقييم البيانات حول مدى فاعلية اللقاح في إثارة استجابة مناعية ومدى كفاءته لاستخدامه في جميع أنحاء أوروبا.

وتابعت الوكالة، أنّه "إذا كانت النتائج قوية بما يكفي للتأكيد على الجودة والسلامة والفاعلية"، فيمكنها الموافقة على اللقاح في الاجتماع المقرر عقده في 12 يناير.