قيادي بحركة فتح: إسرائيل حولت كل المستحقات الخاصة بالضرائب لفلسطين

أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية حولت كافة المستحقات المالية الخاصة بعائدات الضرائب إلى حساب السلطة الفلسطينية.

وأوضح الشيخ، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأربعاء، أن تحويل كافة المستحقات المالية والبالغة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل، جاء بعد حوار ونقاش مطول مع الجهات الفلسطينية المعنية.