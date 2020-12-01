مدير تحرير "الوطن": موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة الوطن، إن مصر ما زالت على الدرب، وموقفها تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير، مشيرا إلى أن "هناك بعض اللاعبين اللي بيظهروا من حين لآخر في الساحة العربية والإسلامية يستخدموا القضية الفلسطينية للعب أدوار معينة، لها أهداف معينة في وقت معين، ثم يذهبوا ولا يجيئوا مثل قطر وتركيا"،.

وأكد "الخطيب" خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن مصر طوال الوقت هي راعي رسمي أمين للقضية الفلسطينية، ودفعت أثمان كثيرة الكل يعلمها.

وأضاف مدير تحرير جريدة الوطن أن مصر منذ عام 1948 وحتى اللحظة دورها ثابت في هذه المسألة، لكن في النهاية هي داعم كبير للدولة والشعب الفلسطيني سواء، عن طريق دعم السلطة الفلسطينية أو حتى قطاع غزة، مشيرا إلي أن مصر لديها علاقات تجارية مع غزة "بتدخل الكهرباء وملتزمة بالتزامات العروبة والجار مع الشعب الفلسطيني".

وتابع الكاتب الصحفي: "قضية ريجيني أتصور أن مصر وإيطاليا يتفقان على أنه لا توجد أزمة كدولة على المستوي الرسمي، لكن الموضوع يكون محل ابتزاز للقرار الرسمي الإيطالي، المسألة معروفة وبيان النائب العام أكد بعض الحقائق وقال إنه ده تشكيل عصابي، وهذا هو موقف الدولة المصرية منذ اندلاع هذه الأزمة، ويتم تعرض بعض القوي الخارجية الشخصيات التي تحاول توريط مصر رسميا في هذه المسألة، لكن اتصور في النهاية أن العلاقات المصرية الإيطالية ستبقي وستظل راسخة؛ لأن أفضل وقت تمر به علاقات الدولتين هو الآن".

وأشار "الخطيب" إلي أن النائب العام حسم القضية بإغلاقها بشكل مؤقت، مع المتابعة القضائية، وهذا بيان شافٍ ووافٍ، وستحل الأزمة خلال الفترة المقبلة.