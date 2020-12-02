العثور على بقايا صاروخ في موقع انفجار مصراتة الليبية

سُمع دوي انفجار في منطقة سوق الاثنين، جنوب شرق مدينة مصراتة الليبية، كما عُثر على بقايا صاروخ في الموقع، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وبدأت الاثنين الماضي، جولة جديدة من المحادثات بين طرفي النزاع في ليبيا، في وقت تتزايد مبادرات الوساطة لإنهاء الانقسام الذي تشهده ليبيا، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ويرعى المغرب منذ نهاية سبتمبر الماضي محادثات بين نواب يمثلون طرفي النزاع، أتاحت حتى الآن التوصل إلى "تفاهمات شاملة" حول تولي المناصب السيادية على رأس مؤسسات استراتيجية بليبيا.

وتواصل السلطات التركية تفعيل الجسر الجوي التركي إلى ليبيا، وكشفت مواقع رصد حركة الطيران، أمس الثلاثاء، وصول 3 طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى ليبيا، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية.