6 طرق تساعدك على تحقيق دخل شهري أونلاين.. بينها فيس بوك

يوفر الإنترنت الكثير من المعلومات والتسلية، لكنه قد يكون مصدرا للربح وتحقيق دخل شهري، خاصة للشباب في مراحل تعليمية مختلفة، والذين يرغبون في الحصول على راتب بشكل مستمر.

وترصد "الوطن" ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أهم الطرق التي قد تحقق ربحا من خلالها أونلاين، وفقًا لخبير البرمجة أحمد السالم والذي يوضح الآتي..

أفليت

موقع أفليت واحد من أشهر مواقع اختصار الروابط العالمية، ويمكنك إنشاء حساب على الموقع، واختيار المقالات المناسبة، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل نقرة على الرابط تحقق ربحا يدخل بحسابك، ويمكن لتحقيق ربح أكبر من خلال ترويج المنشور على الفيس بوك لزيادة عدد النقرات.

التسويق بالعمولة

من خلال الدخول على مواقع التسوق الإلكتروني العالمية مثل أمازون، والتواصل مع إدارة المبيعات والتسويق، ويمكنك إما شراء منتجات بتخفيضات معينة وبيعها والحصول على فرق السعر، أو من خلال الترويج للمنتجات وشرائها من الموقع الرئيسي والحصول على عمولة.

فيس بوك

يمكن من خلال موقع فيس بوك تحقيق رابح مادي ثابت، خاصة إذا كنت تقدم محتوى فيديوهات تعليمية، وبعد تحقيق مشاهدات تصل إلى 30 ألف خلال 3 دقائق، يمكن بعدها تفعيل الربح من خلال ربط الحساب بحساب البنك، وحسب عدد الزيارات يكون الدخل الشهري.

إنشاء موقع إلكتروني أو مدونة

ينشئ الكثير من الأشخاص مدونة كطريقة للتعبير عن آرائهم أو كمنفذ إبداعي، وبتحقيق زيارات تكون لديك فرصة قوية لكسب المال من مدونتك.

وإذا كان هدفك هو بدء مدونة تحقق لك المال، فإليك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار:

- اختر موضوعًا واسعًا مثل الصحة أو التمويل أو العلاقات أو الهوايات أو النمو الشخصي.

- احرص على الجودة وإنشاء أفضل مصدر ممكن عن الموضوع الذي تكتبه.

- تعرف على معلومات لتحسين محركات البحث وكيفية ترتيب موقعك في محركات البحث.

احرص على بناء شبكة مع المدونين المشهورين وغيرهم من المؤثرين.

بيع خدماتك

بيع الخدمات من موقع الويب الخاص بك أحد أسرع الطرق لكسب المال عبر الإنترنت، ويمكنك إنشاء مدونة تعليمية وتقديم خدماتك.

أنشئ مدونة متخصصة تحتوي على معلومات مفيدة حول موضوع معين، ولنفترض أنّ لديك مدونة حول تقنيات النجارة، وأنك أنشأت قائمة بريد إلكتروني ذات حجم مناسب وحصلت على عدد زيارات ثابت، فيمكنك إضافة صفحة خدمات إلى موقعك، لتقدم دروسًا في النجارة سواء شخصيًا أو عبر وسائط مثل Skype.

مشاركة الأرباح

إذا كنت تملك مهارة الكتابة فيمكنك إنشاء حساب على مواقع إلكترونية إخبارية خاصة، أبرزها متصفح أوبرا، الذي يمكنك من الدخول وكتابة تقارير أو أخبار، وحسب عدد الزيارات يتم احتساب الأرباح.