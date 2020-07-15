منها المياه والكهرباء.. 6 خدمات حكومية تجرى الكترونيا

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناشدت جميع المؤسسات والهيئات الموجودة في الدولة بضرورة تحويل الخدمات التابعة لها ليتم إجراءها الكترونيا ومن المنزل، كما أتاحت عددا من الخدمات الأكثر استخداما لتكون الكترونية.

وتستعرض "الوطن" 6 خدمات حكومية "أونلاين" يبحث عنها المواطن مثل الكهرباء والغاز والمياه والتليفون، كالتالي:

1- الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة من هنـــا.

- اختيار أيقونة الخدمات الموجودة أعلى الصفحة.

- ثم الضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

- تظهر أسماء شركات الكهرباء للإنتاج والتوزيع المنتشرة على مستوى أنحاء جمهورية مصر العربية.

- يقوم المواطن باختيار شركة الكهرباء التابع لها وفقًا لمكان الإقامة.

- ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر قيمة فاتورة الكهرباء على الفور.

2- الاستعلام عن فاتورة المياه الكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من هنـــا.

- اختيار نوع نشاط العقار محل الفاتورة ما إذا كان منزلي أو تجاري أو صناعي.

- ثم يتم تسجيل قراءة عداد المياه الحالية.

- تسجيل أيضا القراءة السابقة للعداد الخاص بالعقار.

- ذكر عدد وحدات العقار السكني إذا كان العداد عمارة تحتوي على عدد من الوحدات السكنية أو إذا كان العداد خاص بوحدة سكنية واحده فقط.

- توضيح حالة الصرف الصحي الخاصة بالعقار ما إذا كان مخدوم أو غير مخدوم باختيار أحدهم من الأيقونة الخاصة بذلك.

- وبعد الانتهاء من تسجيل البيانات المطلوبة، يتم عرض فاتورة المياه الخاصة بالعقار والتي تحتوي على الآتي "كمية المياه المستهلكة، استهلاك الوحدة، تحديد الشريحة، سعر المتر، قيمة استهلاك المياه، الصرف الصحي، خدمات الجهاز التنظيمي، استدامة الخدمة، إجمالي مبلغ الفاتورة".

3- الاستعلام عن فاتوررة الغاز الطبيعي الكترونيا

-الدخول على موقع شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروريد".

- اختيار أيقونة الاستعلام عن الفاتورة الموجودة أسفل يمين الصفحة.

- إدخال القراءة الموجودة على عداد الغاز في الخانة المخصصة لقراءة العداد.

- الضغط على استعلام لتظهر قيمة الفاتورة المطلوب سدادها.

4- الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات shorturl.at/oqBL6.

- إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الأرضي، ثم الضغط على "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

- الضغط على "اختر للسداد" ثم كلمة "ادفع" أعلى الشاشة.

- تظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع، فيتم إضافة البريد الالكتروني، ثم الضغط على "سدد".

- اختيار طريقة الدفع الأفضل لك، سواء بـ"الفيزا أو الماستر كارد"، وهي آخر خطوة لاستكمال سداد الفاتورة الكترونيًا بنجاح.

5- تجديد رخصة القيادة

الشروط المطلوبة

- أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي​.

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع.

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور، وذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

المستندات المطلوبة

- الرخصة السابقة المطلوب تجديدها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

خطوات طلب تجديد الرخصة من فوري

- الاتصال على 16421 والتواصل مع خدمة عملاء فوري لتجديد الرخصة في نفس المكالمة.

- كما يمكن مراسلة خدمة فوري على الصفحة الرسمية الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"https://www.facebook.com/Fawrypayments/.

- ويمكن أيضا تجديدها من خلال موقع فوري بالبطاقة الائتمانية.

6- إصدار بطاقة تموين جديدة وبدل الفاقد والتالف منها

إصدار جديد

- يقوم المواطن من خلال تلك الخدمة بفصل نفسه من البطاقة التموينية العائلية حتى يتمكن من إصدار بطاقة أخرى جديدة خاصة بأسرته بعد أن يتزوج، حتى يتمكن من إضافة باقي أفراد الأسرة من زوجة وأبناء لها.

- وللتسجيل في تلك الخدمة يجب اختيار أيقونة "إصدار جديد"، ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالزوج، ثم يقوم الزوج بالإجابة عن عدد من الأسألة المطروحة ثم الضغط على تسجيل.

بدل الفاقد والتالف

- تتيح تلك الخدمة للمواطنين تقديم الطلب على استخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية.

- عند الضغط عليها تظهر رسالة تحذيرية تفيد بتعرض صاحب البطاقة للمسائلة القانونية في حالة إدخال بيانات مزورة، ويتم التسجيل من خلال إدخال رقم البطاقة التموينية ثم اختيار المحافظة محل الإقامة والمسجل عليها عنوان البطاقة، ثم الضغط على أيقونة دخول واتباع التعليمات الموجوده.