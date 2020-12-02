جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 9 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع - قطع غيار – ماكينات".

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية واحدة.

في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط 2 قضية.

في مجال الأمن العام: ضبط 30 قضية أبرزها "مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح - مخالفات مسطح مائي".

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 1242 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 181 حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط قضية واحده.

تم اتخاذ الإجراءات القانوني، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.