ضبط 1277 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (7,31 طن مقطعات ومصنعات لحوم) غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتُشكل خطرا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة؛ بحوزة "المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية" بمحافظة القليوبية.

ضبط (140 طن نخالة ناعمة وخشنة - دقيق فاخر معبأ داخل شكائر بها نقص في الأوزان – 50 طن أقماح مستوردة غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير في خواصها الطبيعية متحجرة - وتُشكل خطرا على الصحة العامة) تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مطحن بمحافظة البحيرة.

ضبط (2 طن سكر تمويني معبأ داخل عبوات بها نقص الأوزان)، تمهيدا لتسليمها لمخازن الجملة وتوزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين ربطا على البطاقات التموينية الذكية بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة "المدير المسؤول عن مصنع تعبئة السلع الغذائية" بمحافظة القليوبية.

ضبط (3,08 طن جبن رومي) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة لانتهاء تواريخ الصلاحية المدونة عليها، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

ضبط (28,800 عبوة مقرمشات دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "دون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

ضبط (10 طن بولى إيثلين "دون مستندات "مجهولة المصدر"، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "دون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (5 أطن كبريتات كالسيوم مستلزمات إنتاج دون مستندات "مجهولة المصدر"- 3 طن كسر بلاستيك من المرتجعات غير صالحة للاستخدام – 3000 متر مواسير مياة بلاستيكية مدون علامات تجارية وهمية "منتج نهائي")، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة؛ بحوزة (مالك مصنع لإنتاج مواسير المياة البلاستيكية "دون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (4,4 طن صابون سائل – كلور، دون مستندات "مجهولة المصدر"، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية "دون ترخيص") بمحافظة بالشرقية.

ضبط (71,296 قطعة "أدوات كهربائية" دون مستندات مجهولة المصدر)، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة، بحوزة "المدير المسؤول عن مخزن أجهزة كهربائية "دون ترخيص" بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.