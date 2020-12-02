السعيد: الاقتصاد المصري الوحيد بالمنطقة الذي حقق معدلات إيجابية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الاقتصاد المصري، هو الوحيد في المنطقة الذي نجح في تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في الفترة الماضية.

وأضافت "السعيد"، خلال كلمة لها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمؤتمر مصر الاقتصادي، أن كل المؤسسات الدولية المختلفة توقعت بأن تكون مؤشرات الاقتصاد المصري إيجابية على الرغم من الأزمات التي يعاني منها العالم كله في الوقت الحالي.

وتابعت أن مصر واجهت الكثير من التحديات خلال السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه حدوث اختلالات في الاقتصاد المصري، وأثرت بدورها على النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن أزمة كورونا زادت بشكل كبير من التحديات على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأحداث الكثيرة التي شهدتها المنطقة العربية في الفترة الماضية.