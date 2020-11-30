"التخطيط": تراجع نسبة الوفيات بسبب تقدم الطب.. والرجال أكثر من السيدات

قالت الدكتورة أميرة تواضروس مديرة المركز الجغرافي بوزارة التخطيط، إن الوزارة لديها خطة تنفيذية، لضبط النمو السكاني على مستوى الدولة، بها أكثر من محور، منها التشريعي.

وأضافت تواضروس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة مواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم": "الخطة بها محور التمكين الاقتصادي للسيدات من سن 18 إلى 45 سنة ومحور آخر خاص بالتدخل الخدمي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان على مستوى الجمهورية للجميع، ومحور ثقافي خاص بوعي المواطن بالمشكلة السكانية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن نسبة الوفيات قلت بسبب التقدم في الطب وعدد المواليد أكبر من عدد الوفيات".

وتابعت، أن تغليظ العقوبة ضد الزواج المبكر أحد المقترحات المعروضة في الخطة، لكن وزارة العدل ستراجع المقترحات للتأكد من إمكانية تغليظها: "من قبل كانت عقوبة زواج القاصرات توقع ضد المأذون وعمالة الأطفال ضد أصحاب الشركة، لكننا نريد ان تشمل العقوبة ولي الأمر والأب لكي يكون الأمر رادعًا، وأن نلغي ثقافة كثرة الإنجاب لكي يشغل الأبناء لدر الربح عليه، ومازالت كل هذه الأشياء اقتراحات".

وحول التعداد السكاني، قالت: "الرجال أكثر من النساء بحسب تعداد 2020 بحاجة بسيطة بواقع 51% إلى 49%، وحصل تغيير في الهرم السكاني، وأصبحت النسبة الأعلى في الاطفال من عمر 0 إلى 10 سنوات وتمثل 38%، وبحلول 2030 سيصل الأطفال إلى سن الزواج، أي أننا ستكون لدينا شريحة كبيرة جدًا للزواج وستحدث طفرة سكانية بسبب اختلاف الهرم السكاني، لذلك وضعنا خطة للتوعية يبدأ من الدراسة، ومن محاور الخطة اننا سندرج المفاهيم الخاصة بالقضية السكانية على كل المراحل التعليمية، فلا نريد أن نبدأ توعيتهم عندما يكونون في سن الزواج".