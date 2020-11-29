وزيرة التخطيط تزور معرض "صنع في مصر": فرصة لعرض إبداعات الشباب

زارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، معرض "صنع في مصر" المقام بمقر متحف القوات الجوية، ويشارك به أكثر من 70 فنانًا ومصممًا ومنتجًا للحرف اليدوية والتراثية والمشغولات اليدوية ومصممي الأزياء والحلي.

وتفقدت وزيرة التخطيط خلال زيارتها المعروضات والتقت بالعارضين، وأثنت على فكرة إقامة المعرض داخل متحف القوات الجوية وخصوصًا أنَّه يرفع شعار "صنع في مصر"، ويتيح فرصة لعرض إبداعات شباب المصممين والفنانين في مجالات متنوعة.

وأشادت وزيرة التخطيط، بمستوى المعروضات والتصميمات ومواكبتها أحدث الصيحات العالمية باستخدام خامات مصرية وطابع تراثي مميز، مؤكّدة أنَّ استخدام الأفكار غير التقليدية واستغلال الأماكن التاريخية والمتحفية للترويج للصناعات والفنون المصرية؛ يسهم في تطوير الصناعة وزيادة الترويج لها ويدعم المصميين ويزيد المعروضات بريقًا وتألقًا.

وعلي هامش الزيارة، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المتحف الجوي رفقة لواء طيار أ.ح/ مجدي دويدار، مدير متحف القوات الجوية واستمعت لشرح حول مقتنيات المتحف وأهم الطرازات المعروضة من الطائرات.

يُشار إلى أنَّ معرض "صنع في مصر" تنظمه مجلة باشون بالتعاون مع جاليري "Art Talks" وتحت رعاية جمعية "بنحبك يا مصر للتنمية"، ويتضمن المعرض عدد من المنتجات الحرفية والتراثية كالأزياء والإكسسوارات والمجوهرات المصرية إلى جانب بعض التصميمات الفنية والأثاث.