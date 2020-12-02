هبوط أسعار الذهب وسط شكوك حيال حزمة التحفيز الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إذ سيطر الحذرعلى المستثمرين بسبب شكوك حيال إحراز تقدم على صعيد حزمة التحفيز في الولايات المتحدة، فيما أضافت تقاريرعن تطورات لقاح كورونا المستجد "كوفيد-19" ضغوطًا على السعر، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش "07:05 بتوقيت القاهرة"، هبطت الأسعار الفورية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1808.67 دولار للأونصة، بعد زيادة بأكثر من 2% أمس الثلاثاء، والتي كانت أكبر قفزة في قرابة شهر.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1813.30 دولار للأونصة.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش مكونيل، إن الكونجرس الأمريكي يتعين عليه إدخال حزمة إنفاق تحفيزية جديدة مرتبطة بالموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بقيمة 1.4 تريليون دولار.

وعقد وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، محادثات بشأن حزمة التحفيز أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ الانتخابات الأمريكية.

وما زاد الضغط على المعدن الأصفر صدور أنباء عن أن مسؤولين أمريكيين يستهدفون بدء عمليات التلقيح للملايين من الأمريكيين ضد كوفيد-19.